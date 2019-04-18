Парсинг данных с сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки172 просмотра
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Детали в приложенном документе!

Нужно мини-расширение для браузера или мини-программа, которая сможет парсить характерную информацию.

5 лет назад
alexromashchenko
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$55
2 дня
WMZ
Непростая задача, Денис приложил максимум усилий
Александр, благодарю Вас за интересную и необычную задачу!