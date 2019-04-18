Парсинг данных с сайта

Есть созданный сайт [url=https://www.libmovie.com/]https://www.libmovie.com/[/url] Периодически возникают задачи по исправлению багов и наполнения его новым функционалом. На данный момент нужно сделать следующие таски - добавить "evaluation license" - поправить продление лицензии https://docs.google.com/document/d/1GilsgMHNdVkPTCEm7YWsOlKJs9TxrQ7ROM4MsSBkUhs/edit
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Детали в приложенном документе!
Нужно мини-расширение для браузера или мини-программа, которая сможет парсить характерную информацию.
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