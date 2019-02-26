Нужен программист знающий Phyton

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Нужен программист знающий Phyton – оптимизация кода на сайте, CMS django. Более подробно – пишите в ЛС.

5 лет назад
valerchiku
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад