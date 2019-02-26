Нужен программист знающий Phyton

Чтобы можно было красиво добавлять людей, и ФИО гуглилось свободно (через TITLE). Чтобы была загрузка фото-(скрино)-аудио-видо (можно ссылкой на ютьюб) нужно на PHP/Ajax/MySQL на выходе должно быть "Иванов Иван Иванович в черном списке юристов" Работа простейшая, бюджет любой адекватный, ...
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