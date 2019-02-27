Разработать форму заявки на Wordpress сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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На сайте https://justdirect.ru/topyoutube2/ разработать форму, которая передает в AmoCRM телефон посетителя, а так же два скрытых поля: 

ClientID Яндекс.Метрики

Название сайта

WordPress
5 лет назад
garintheengineer
Илья Пухов 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад