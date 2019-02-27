Интегрировать API на сайт

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо по инструкции, интегрировать на пустую страницу сайта Агрегатор

5 лет назад
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
  • Похожие заказы

  • Создать простейший черный список юристов с админкой

    $100

    Чтобы можно было красиво добавлять людей, и ФИО гуглилось свободно (через TITLE). Чтобы была загрузка фото-(скрино)-аудио-видо (можно ссылкой на ютьюб) нужно на PHP/Ajax/MySQL на выходе должно быть "Иванов Иван Иванович в черном списке юристов" Работа простейшая, бюджет любой адекватный, ...

    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Полноценно настроить CRM (и систему работы с клиентами)

    В общем у нас ЕМС фитнес студия, это студия персональных тренировок, зал один, в котором по очереди занимаются люди по одному человеку. Тренеров 2, меняют друг друга через день, и администратор, который встречает и обрабатывает ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить вывод файла во views

    Есть страница Dashboard. Ее основная часть. Это выводятся коменнатрии одного из типа материала. К этим комментарям добавлоено поле файл. http://joxi.net/Q2KDGo5hLvpkvA Надо вывести файл таким образом. Если картика - выводятится картинка. Если другой файл, то иконка http://joxi.net/l2ZnEoXFz7YjW2 http://joxi.net/nAyLognSgwRq62 Иконки уже есть. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист для Wordpress (интересные задачи, а не натяжка)

    У меня есть сайт на который мы уже натянули тему. Все вопросы вида "вот тут хочу список с голубыми кнопками" мы уже решили, теперь нужно решить три задачи 1) У нас есть относительно нормально написанный функционал ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо написать скрипт jQuery+PHP

    Всем доброго дня! На проекте olx.ua имеется загрузчик файлов. Который позволяет загружать файлы изображений без перезагрузки страницы + мультивыбор + вращение. Необходимо написать подобный скрипт (см. скриншот) как на примере вышеуказанного проекта. P.S. Как я понял, после выбора ...

    PHPjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать пройстейший черный список юристов (с админкой)

    $100

    Чтобы можно было красиво добавлять людей, и ФИО гуглилось свободно (через ФИО в TITLE). Чтобы была загрузка фото-(скрино)-аудио-видо (можно ссылкой на ютьюб) нужно на PHP/Ajax/MySQL Работа простейшая, бюджет любой адекватный, расчет в твердой криптовалюте.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Шаблон опенкарт

    Надо установить новый шаблон новой версии на старую админку или как угодно, самое главное, чтоб админка осталась старая. В шаблоне надо будет убрать кое то, а что то оставить.. Есть шаблон [url=http://livedemo00.template-help.com/opencart_63370/]http://livedemo00.template-help.com/opencart_63370/[/url] его надо установить на этот сайт, дизайн [url=http://dev.fermermag.ru/]http://fermermag.ru/[/url] есть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты