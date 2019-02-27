Нужна доработка бота на php телеграм

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Здравствуйте ! Необходимо доработать бота 

бот в телеграме :

@buykey_bot

Бот-телеграм на php с продажей цифровых товаров (текст). 

Оплата доступна пользователяем через киви-кошелек, который указывается в админ-панели. 

Чтобы получить товар, пользователю выдается комментарий, который нужно указать при оплате. 

Необходимо добавить по той же системе payeer и bitcoin.

Жду Ваших предложений по цене и срокам!

с ув!

PHP
5 лет назад
kcviu6tjkmhfgye
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад