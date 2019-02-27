Нужна доработка бота на php телеграм

Необходимо по инструкции, интегрировать на пустую страницу сайта Агрегатор
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте ! Необходимо доработать бота
бот в телеграме :
@buykey_bot
Бот-телеграм на php с продажей цифровых товаров (текст).
Оплата доступна пользователяем через киви-кошелек, который указывается в админ-панели.
Чтобы получить товар, пользователю выдается комментарий, который нужно указать при оплате.
Необходимо добавить по той же системе payeer и bitcoin.
Жду Ваших предложений по цене и срокам!
с ув!
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