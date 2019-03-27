Обновление версии cms на сайте

Было 2 заказа от этого заказчика. После выполнения первого заказа заказчик многократно переносил сроки оплаты, нарушая свои же многочисленные обещания по срокам оплаты за выполненные задачи. В итоге произвел оплату с задержкой в более, чем месяц. Сразу после этого данный заказчик предложил новый заказ и заверил, что задержек с оплатой больше не будет и согласился оплатить небольшую предоплату. После выполнения второго заказа данный заказчик многократно обещал оплатить, но сроки проходили, оплаты не было. В итоге он вообще перестал отвечать. Прошло больше месяца с момента выполнения второго заказа, заказчик не отвечает и не оплатил выполненные работы. Не рекомендую к сотрудничеству.