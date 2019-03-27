Обновление версии cms на сайте

$120
Веб-программированиеЗавершен1 заявка199 просмотров
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Здравствуйте, ТЗ прилагается, все обсудили в скайпе.

Бюджет 8 тыс. руб., оплата по факту.

5 лет назад
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
Выбранный исполнитель
Pimentos
Юрий 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$120
4 дня
Проект пока не завершен по разным причинам, но вэблансер требует оставить отзыв. Претензий к работе пока никаких нет, она затянулась в основном по другим внешним причинам, поэтому могу рекомендовать к сотрудничеству.
Было 2 заказа от этого заказчика. После выполнения первого заказа заказчик многократно переносил сроки оплаты, нарушая свои же многочисленные обещания по срокам оплаты за выполненные задачи. В итоге произвел оплату с задержкой в более, чем месяц. Сразу после этого данный заказчик предложил новый заказ и заверил, что задержек с оплатой больше не будет и согласился оплатить небольшую предоплату. После выполнения второго заказа данный заказчик многократно обещал оплатить, но сроки проходили, оплаты не было. В итоге он вообще перестал отвечать. Прошло больше месяца с момента выполнения второго заказа, заказчик не отвечает и не оплатил выполненные работы. Не рекомендую к сотрудничеству.