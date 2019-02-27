Html код video player трансляция канала

$5
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки114 просмотров
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Хочу вставить видео плеер на сайт

Примеры того что хочу (http://www.online-ntv.tv/bcast/http://www.ontvtime.ru/general/ntv-6.html)

Трансляция только одного канала НТВ

HTML
5 лет назад
inity
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад