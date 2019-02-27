Сделать логин через социальные сети.

Приветствую! Нужно сделать страницу, которая будет иметь вид страницы с приложением google play. Пример предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать логин через Facebook, Instagram, Vk на сайт.
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