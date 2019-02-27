Создать небольшой одностраничный сайт

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок115 просмотров
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Приветствую! Нужно сделать страницу, которая будет иметь вид страницы с приложением google play. 

Пример предоставлю.

5 лет назад
VladislavS89
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад