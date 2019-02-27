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Перенос Ubuntu на другой сервер, доделать проект на Python
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть VPS сервер на ukraine.com с Операционная система: Ubuntu 18.04. Нужно перенести все настройки и установки что есть на сервере на другой чистый сервер Ubuntu 18.04. Также есть проект написан на Python на половину функционал сделан, нужно дописать следующий функционал.Поиск по ексель файлам выписки из банков платежей по ID и добавления их в CRM по API.
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