Доработка ocStore 2.3 работы в основном по письму

Работа в системе Bitrix Необходимо внести на сайт через систему bitrix жилые комплексы (30 шт.) и квартиры. Работа состоит из этапов: · Создать жилой комплекс (внести все данные) · создать корпуса и прикрепить их к созданному жк, корпус может быть один, ...