Доработка ocStore 2.3 работы в основном по письму

Веб-программированиеЗакрытнет заявок87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Жду предложения по цене/срокам. 

ТЗ прикрепил.  

Версия ocStore 2.3.0.2.3  

5 лет назад
VladislavTatarin
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад