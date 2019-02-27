Доработка ocStore 2.3 работы в основном по письму

Работа в системе Bitrix Необходимо внести на сайт через систему bitrix жилые комплексы (30 шт.) и квартиры. Работа состоит из этапов: · Создать жилой комплекс (внести все данные) · создать корпуса и прикрепить их к созданному жк, корпус может быть один, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Жду предложения по цене/срокам.
ТЗ прикрепил.
Версия ocStore 2.3.0.2.3
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать логин через Facebook, Instagram, Vk на сайт.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Нужно сделать страницу, которая будет иметь вид страницы с приложением google play. Пример предоставлю.Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется сайт на DLE, на который хочу выводить трансляции как здесь hdtennis.ru Есть api https://live-stream365.comВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
Нужно улучшить скорость сайта. http://lazer.studioЗавершен5 лет назад
Необходимо запарсить данные с сайта в csv.Завершен5 лет назад
- $5
Хочу вставить видео плеер на сайт Примеры того что хочу (http://www.online-ntv.tv/bcast/, http://www.ontvtime.ru/general/ntv-6.html) Трансляция только одного канала НТВВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно увеличить место в Dropbox. За приглашение дают 500 мб. Пространства - я готовазаплатить по 100 руб за 500 мб. Нужно 10 друзей = 5 Гб На один аккаунт и 10 друзей = 5 Гб На ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте ! Необходимо доработать бота бот в телеграме : @buykey_bot Бот-телеграм на php с продажей цифровых товаров (текст). Оплата доступна пользователяем через киви-кошелек, который указывается в админ-панели. Чтобы получить товар, пользователю выдается комментарий, который нужно указать при оплате. Необходимо добавить по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $120
Здравствуйте, ТЗ прилагается, все обсудили в скайпе. Бюджет 8 тыс. руб., оплата по факту.Завершен5 лет назад