Внести на сайт через систему bitrix жилые комплексы и квартиры

Работа в системе Bitrix

Необходимо внести на сайт через систему bitrix жилые комплексы (30 шт.) и квартиры.

Работа состоит из этапов:

· Создать жилой комплекс (внести все данные)

· создать корпуса и прикрепить их к созданному жк, корпус может быть один, а может быть много

· занести квартиры в формате excel, путем массовой заливки в систему,перед этим каждый файл надо будет подстроить под требования (перенести столбцы

в нужные места, сделать формат числовой и тд…)

· закачать планировки, предварительно скопировав каждую, с сайта застройщика

Создание жилого комплекса состоит из внесения следующих данных:

Найти качественные рендеры в интернете конкретного ЖК, фото,если это построенный дом. Занести информацию (описание дома, благоустройство,

инфраструктура, сделать отметку на карте где стоит дом, а так же:

Категория

Город

Населенный пункт

Район

Адрес

Тип улицы

Номер дома

Метро

Расстояние до станций метро

Тип объекта

Дата начала строительства

Четверть начала

Срок сдачи:

Четверть окончания:

Год постройки:

Этажей:

Высота потолков:

Отделка:

Застройщик:

Количество квартир:

ID Комплекса:

№ Корпуса

Все эти данные необходимо искать самостоятельно на сайтах застройщиков в проектной документации и общем

описании.

Количество комплексов: 30