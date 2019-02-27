Внести на сайт через систему bitrix жилые комплексы и квартиры

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Работа в системе Bitrix

Необходимо внести на сайт через систему bitrix жилые комплексы (30 шт.) и квартиры.

Работа состоит из этапов:

·        Создать жилой комплекс (внести все данные)

·        создать корпуса и прикрепить их к созданному жк, корпус может быть один, а может быть много

·        занести квартиры в формате excel, путем массовой заливки в систему,перед этим каждый файл надо будет подстроить под требования (перенести столбцы

в нужные места, сделать формат числовой и тд…)

·        закачать планировки, предварительно скопировав каждую, с сайта застройщика

Создание жилого комплекса состоит из внесения следующих данных:

Найти качественные рендеры в интернете конкретного ЖК, фото,если это построенный дом. Занести информацию (описание дома, благоустройство,

инфраструктура, сделать отметку на карте где стоит дом, а так же:

  • Категория
  • Город
  • Населенный пункт
  • Район
  • Адрес
  • Тип улицы
  • Номер дома
  • Метро
  • Расстояние до станций метро
  • Тип объекта
  • Дата начала строительства
  • Четверть начала
  • Срок сдачи:
  • Четверть окончания:
  • Год постройки:
  • Этажей:
  • Высота потолков:
  • Отделка:
  • Застройщик:
  • Количество квартир:
  • ID Комплекса:
  • № Корпуса
Все эти данные необходимо искать самостоятельно на сайтах застройщиков в проектной документации и общем

описании.

Количество комплексов: 30

5 лет назад
lucky777
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад