Доработка сайта Lotok.ua

Есть VPS сервер на [url=https://ukraine.com/]ukraine.com[/url] с Операционная система: Ubuntu 18.04. Нужно перенести все настройки и установки что есть на сервере на другой чистый сервер Ubuntu 18.04. Также есть проект написан на Python на половину функционал сделан, нужно дописать следующий функционал.Поиск ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа через GitLab.
Сам сайт сделан на Yii
Необходимо к доработке.
1. Нужно добавить рисунки с приближением при наведении мышки на 5 основных иконок на страннице Главная, это Акции, Послуги и так далее. Сами рисунки можно скачать по данной ссылке, они идут с названиями.
https://drive.google.com/file/d/1bWJ8rZAtwWNEZyvvEBgRO0X7lrHQgax3/view
Дополнительно нужно добавить возможность их менять обычному пользователю
2. Нужно будет убрать кнопку Вхид и линк на ее же ссылку поместить в новую кнопку Особыстый кабинет, которую нужно поместить между кнопок Акции, Послугы и тому подобных на Гласной странице. Все это нужно делать уже когда будет возможность помещать рисунки
3. Весь вот этот блок (файл во вложении) Нужно будет свести к одной кнопке с выпадающим списком, по аналогии с мобильной версией сайта
4. Данный пункт нужно будет расматривать больше в формате редизайна и пока это как идея, нужно будет пробовать корректировать сайт по размеру. Суть в том что бы добавить беком рисунки, которые укажу ниже, скорее всего поставить их нужно будет по бокам сайта, при этом так что бы рисунок оставался при скроле. 2 Файла бека смогу отправить отдельно, они большие по размеру, не могу выложить в проекте.
5. Главная странница на сайте lotok.ua в мобильной версии сайта ряд иконок смещены вправо (проявляется только на iphone). Нужно центровать для более удачного внешнего вида.
6. Переработать меню акции, убрать текущий вид и сделать новый по аналогии с реализацией по данным ссылкам
https://fora.ua/aktsiyi/aktsiyna-hazeta/
https://www.billa.ua/akciyi/katalog
Так же с учетом указания соглашения возрастного ограничения на странницах где может быть алькоголь. Скорее всего тут нужна будет доработка админки сайта
7. На всех странницах сайта нужно будет убрать банер Новости справа и центровать текст страницы.
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