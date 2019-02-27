Доработка сайта Lotok.ua

Работа через GitLab.

Сам сайт сделан на Yii

Необходимо к доработке.

1. Нужно добавить рисунки с приближением при наведении мышки на 5 основных иконок на страннице Главная, это Акции, Послуги и так далее. Сами рисунки можно скачать по данной ссылке, они идут с названиями.

https://drive.google.com/file/d/1bWJ8rZAtwWNEZyvvEBgRO0X7lrHQgax3/view

Дополнительно нужно добавить возможность их менять обычному пользователю

2. Нужно будет убрать кнопку Вхид и линк на ее же ссылку поместить в новую кнопку Особыстый кабинет, которую нужно поместить между кнопок Акции, Послугы и тому подобных на Гласной странице. Все это нужно делать уже когда будет возможность помещать рисунки

3. Весь вот этот блок (файл во вложении) Нужно будет свести к одной кнопке с выпадающим списком, по аналогии с мобильной версией сайта

4. Данный пункт нужно будет расматривать больше в формате редизайна и пока это как идея, нужно будет пробовать корректировать сайт по размеру. Суть в том что бы добавить беком рисунки, которые укажу ниже, скорее всего поставить их нужно будет по бокам сайта, при этом так что бы рисунок оставался при скроле. 2 Файла бека смогу отправить отдельно, они большие по размеру, не могу выложить в проекте.

5. Главная странница на сайте lotok.ua в мобильной версии сайта ряд иконок смещены вправо (проявляется только на iphone). Нужно центровать для более удачного внешнего вида.

6. Переработать меню акции, убрать текущий вид и сделать новый по аналогии с реализацией по данным ссылкам

https://fora.ua/aktsiyi/aktsiyna-hazeta/

https://www.billa.ua/akciyi/katalog

Так же с учетом указания соглашения возрастного ограничения на странницах где может быть алькоголь. Скорее всего тут нужна будет доработка админки сайта

7. На всех странницах сайта нужно будет убрать банер Новости справа и центровать текст страницы.