Добрый день!

Мне нужна интеграция ДПД с Woocommerce на сайте с вордпрес. Это на подобие заказа который у вас был:

Всем привет.

Необходимо интеграция интерен-магазина WP+Woocommerce со службой доставки DPD. Основные задачи:

Автоматический расчет оптимальной стоимости и сроков доставки для клиента

Выбор вариант доставки (курьер или терминал)

Автоматическое, создание заказа и отправка заявок в DPD

Интеграция со статусами DPD и Woocommerce Интересует сроки и сумма за работу. Рассмотрю как фрилансера, т.к. и компанию.

P.S. Убедительная просьба, если вы откликаетесь на проект, пишите сроки и сумму, возможно что -то делали похожее, не надо мне присылать шаблонные заготовки с вашим профилем. Спасибо за понимание