Интеграция интерен-магазина WP+Woocommerce со службой доставки DPD

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Мне нужна интеграция ДПД с Woocommerce на сайте с вордпрес. Это на подобие заказа который у вас был:

Всем привет.

Необходимо интеграция интерен-магазина WP+Woocommerce со службой доставки DPD. Основные задачи:

  • Автоматический расчет оптимальной стоимости и сроков доставки для клиента
  • Выбор вариант доставки (курьер или терминал)
  • Автоматическое, создание заказа и отправка заявок в DPD
  • Интеграция со статусами DPD и Woocommerce Интересует сроки и сумма за работу. Рассмотрю как фрилансера, т.к. и компанию.
P.S. Убедительная просьба, если вы откликаетесь на проект, пишите сроки и сумму, возможно что -то делали похожее, не надо мне присылать шаблонные заготовки с вашим профилем. Спасибо за понимание
WooCommerce
5 лет назад
guest_15512751186048
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад