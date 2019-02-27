Web сервис обработки изображений

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Веб-программированиеЗакрытнет заявок168 просмотров
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Добрый день, уважаемые!

Задача. Используя мобильное устройство и встроенный браузер(платформа iOS Android)открыть страничку на сайте, осуществить выбор камеры, произвести снимок,

отредактировать его и сохранить на том же сайте.

В отклике не нужно приводить ссылку на портфолио, только на похожую задачу.

Ориентировочный срок? Желаемое вознаграждение?

Исполнителю направлю бриф/ТЗ.

5 лет назад
cardlab
Илья 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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