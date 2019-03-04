Добрый день! Мне нужна интеграция ДПД с Woocommerce на сайте с вордпрес. Это на подобие заказа который у вас был: Всем привет. Необходимо интеграция интерен-магазина WP+Woocommerce со службой доставки DPD. Основные задачи: [list][*]Автоматический расчет оптимальной стоимости и сроков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простенький плагин для WP, который считает по каждой статье статистику: количество символов, абзацев, картинок, видео, таблиц и т.п.
Жду от вас примерные цены и варианты реализации.
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