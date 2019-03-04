Плагин для WP

Есть VPS сервер на [url=https://ukraine.com/]ukraine.com[/url] с Операционная система: Ubuntu 18.04. Нужно перенести все настройки и установки что есть на сервере на другой чистый сервер Ubuntu 18.04. Также есть проект написан на Python на половину функционал сделан, нужно дописать следующий функционал.Поиск ...