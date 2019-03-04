Плагин для WP

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок163 просмотра
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Нужен простенький плагин для WP, который считает по каждой статье статистику: количество символов, абзацев, картинок, видео, таблиц и т.п.

Жду от вас примерные цены и варианты реализации.

5 лет назад
nwait
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад