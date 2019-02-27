Настроить Google Analytics

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Необходимо настроить отслеживание, что копируют на сайте через Google Analytics

Для меня приоритетней будет такой способ:

ga('send', {

  hitType: 'event',

  eventCategory: 'Videos',

  eventAction: 'play',

  eventLabel: 'Fall Campaign'

});

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/events

https://texterra.ru/blog/sobytiya-v-google-analytics-5-metrik-kotorye-dolzhen-otslezhivat-kazhdyy-internet-magazin.html

Ну а если таким образом окажется не возможно, тогда еще придется заводить GTM и делать как-то так:

https://sotnik.biz.ua/blog/google_tag_manager_guide/#1

https://odesseo.com.ua/otslezhivaem-chto-kopiruyut-na-nashem-sayte-google-analytics-gtm/

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад