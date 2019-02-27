Нужен простенький плагин для WP, который считает по каждой статье статистику: количество символов, абзацев, картинок, видео, таблиц и т.п. Жду от вас примерные цены и варианты реализации.
Ищу программиста для настройки Магазина на WP и Яндекс Кассы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Подключил Яндекс Кассу и http://online-check.business.ru
Подключили оборудование, Фискальный накопитель, зарегистрировали в налоговой, все ок. Все в боевом режиме.
Суть задача: Есть сайт на WP, у него есть несколько товаров (услуги), есть кнопки "заказать". Необходимо настроить возможность оплаты через Яндекс Кассу. Протестировать платеж.
Товаров на сайте всего несколько (услуги).
Оставьте заявки и примерную стоимость работ.
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