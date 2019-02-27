Ищу программиста для настройки Магазина на WP и Яндекс Кассы

Добрый день!

Подключил Яндекс Кассу и http://online-check.business.ru

Подключили оборудование, Фискальный накопитель, зарегистрировали в налоговой, все ок. Все в боевом режиме.

Суть задача: Есть сайт на WP, у него есть несколько товаров (услуги), есть кнопки "заказать". Необходимо настроить возможность оплаты через Яндекс Кассу. Протестировать платеж.

Товаров на сайте всего несколько (услуги).

Оставьте заявки и примерную стоимость работ.