Доработки на тилда

Добрый день. Дорабатываем сайт на конструкторе тильда. http://project1061615.tilda.ws/Необходимо в карточке товара добавить следующие параметры: 1. Цвет. Стандартно будет 5 цветов: синий, черный, коричневый, зеленый, красный при выборе картинка должна меняться (Цена не меняется)

2. Материал основания (на выбор пвх пластик 3 мм.+0 рублей к основной цене Или композит цена меняется +200 к основной цене)

3. Светоотражение (цена меняется +300 к текущей цене)

4. Комплект креплений (на выбор 4 комплекта: для кирпича, для сайдинга, для дерева, для профнастил цена 0 но добавить возможность для дальнейшего добавления допустим 50 руб)

5. Сверление отверстий (0, добавить возможность для дальнейшего добавления допустим 50 руб)

6. Поле «Название улицы»

7. Поле «номер дома»

8. Поле «ваши пожелания к заказу»

9. В конце кнопка купить

Пример https://mo-tilda.ru/sweetmultiply#!/tproduct/49851264-1523002381000

Пишите пожалуйста цену