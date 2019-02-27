НТML, CSS
Java, JS, PHP
MySQL
Linux, Windows
Microdata Schema.org, hProduct, vCard etc.
Telegram Bots
Адаптация сайта к требованиям поисковых систем.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$27
10 баллов
5 лет назад
все ок
Ответный отзыв
Своевременная оплата, спасибо
$10
10 баллов
5 лет назад
все сделал как надо, представил даже больше вариантов на выбор, чем оговаривалось в задании. однозначно можно работать.
Ответный отзыв
Порядочный заказчик, рекомендую
$12
10 баллов
5 лет назад
Все делал четко и быстро
Ответный отзыв
Поставил задачу, принял, оплатил.