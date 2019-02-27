petan

Антон petan

 
48 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

НТML, CSS

Java, JS, PHP

MySQL

Linux, Windows

Microdata Schema.org, hProduct, vCard etc.

Telegram Bots

Адаптация сайта к требованиям поисковых систем.

PHPJavascriptMySQLCSSLinuxJava
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
David255
36 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$27
10 баллов
5 лет назад
Доработки на тилда
все ок
Своевременная оплата, спасибо
Ответный отзыв
oligadema
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
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все сделал как надо, представил даже больше вариантов на выбор, чем оговаривалось в задании. однозначно можно работать.
Порядочный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
David255
36 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Изменение в редакторе
Все делал четко и быстро
Поставил задачу, принял, оплатил.
Ответный отзыв