Нужен программист!

Добрый вечер!

Необходим программист.

У нас готова верстка: http://nik2525.siteТак же готовы боты к этому лендингу (ватсап,вайбер,фейсбук,телеграмм)

Надо интегрировать ботов с этим лендингом (там есть личный кабинет)

И соотвественно разобраться с CRM.