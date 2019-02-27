Нужен программист!

Нужен простенький плагин для WP, который считает по каждой статье статистику: количество символов, абзацев, картинок, видео, таблиц и т.п. Жду от вас примерные цены и варианты реализации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Необходим программист.
У нас готова верстка: http://nik2525.siteТак же готовы боты к этому лендингу (ватсап,вайбер,фейсбук,телеграмм)
Надо интегрировать ботов с этим лендингом (там есть личный кабинет)
И соотвественно разобраться с CRM.
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