Нужен простенький плагин для WP, который считает по каждой статье статистику: количество символов, абзацев, картинок, видео, таблиц и т.п. Жду от вас примерные цены и варианты реализации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На стандартной платформе Word Press, используя стандартные темы (образовательные, русскоязычные) и виджеты собрать лендинг пейдж. Плюсом кнопка CLA (переход на платформу Emdesell). Структура лендинга - во вложении. Текстовка и фото будут предоставлены.
Сроки и цена вопроса ?
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