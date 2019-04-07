Добавить ссылки социальных сетей в футер на сайте

Веб-программированиеЗавершен8 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт: http://burlesque.stripclub.od.ua

Собран на Yii-framework. Нужно добавить иконки Facebook и Instagram с ссылками в футер на всех страницах десктопной и мобильной версий и вывести поля для редактирования в админку сайта.

5 лет назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vitmak38
Виктор 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$10
1 день
Как всегда все на 100% гуд! Рекомендую!
все отлично
  • Похожие заказы

  • Разработка сервиса по готовому дизайну фронт/бек

    Нарисованы макеты - [url=https://www.figma.com/file/HecLeuPE6xBey9bANDilep4K/Untitled?node-id=0%3A1]тут[/url] сайт похож на авито нужен фронт/бек Сразу указывайте скайп, если готовы к работе студии мимо бюджет скромный но амбиции зашкаливают)

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • System Architect / Team Leader (Docker, React)

    В команду разработчиков нужен Архитектор системы. Наш проект – уникальная система интеллектуального принятия решений на основании анализа информации, полученной от продаж товаров на мировых маркетплейсах.   Ваша ключевая роль – поиск оптимальных решений для компании с учетом возможностей ...

    React
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки на тилда

    Добрый день. Дорабатываем сайт на конструкторе тильда. [url=http://project1061615.tilda.ws/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE]http://project1061615.tilda.ws/Необходимо[/url] в карточке товара добавить следующие параметры: 1. Цвет. Стандартно будет 5 цветов: синий, черный, коричневый, зеленый, красный при выборе картинка должна меняться ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен программист!

    Добрый вечер! Необходим программист. У нас готова верстка: [url=http://nik2525.site/]http://nik2525.site[/url]Так же готовы боты к этому лендингу (ватсап,вайбер,фейсбук,телеграмм) Надо интегрировать ботов с этим лендингом (там есть личный кабинет) И соотвественно разобраться с CRM.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг пейдж

    На стандартной платформе Word Press, используя стандартные темы (образовательные, русскоязычные) и виджеты собрать лендинг пейдж. Плюсом кнопка CLA (переход на платформу Emdesell). Структура лендинга - во вложении. Текстовка и фото будут предоставлены. Сроки и цена вопроса ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Doncity Gmbh

    День добрый здравствуйте мы ищем специалистов Кто занимается созданием продвижением также переделкой Website... у нас немецкая компания клиентов хватает нам нужны специалисты которые занимаются в этой области как программисты.... Пришлите свой контакт мы с вами свяжемся ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать сервис/функционал парсинга

    Есть ТЗ. С 3+ частей. 1. Надо парсить твитер. Текст и распознавать текст на картинке. Определенные ссылки. По этим ссылкам нас интересует только определенная информация. Хлам игнорируем. Наша информация может быть как в текстовом виде, так и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад