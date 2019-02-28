Доработка сайта на ASP.NET MVC

Сайт: http://burlesque.stripclub.od.ua Собран на Yii-framework. Нужно добавить иконки Facebook и Instagram с ссылками в футер на всех страницах десктопной и мобильной версий и вывести поля для редактирования в админку сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист, имеющий опыт работы на ASP.NET MVC 5.
Пока что стоит задача натянуть новую верстку на сайт, сохранив выдачу некоторых страниц из базы на MSSQL.
В дальнейшем будут еще другие задачки.
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