Доработка сайта на ASP.NET MVC

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Требуется специалист, имеющий опыт работы на ASP.NET MVC 5.

Пока что стоит задача натянуть новую верстку на сайт, сохранив выдачу некоторых страниц из базы на MSSQL.

В дальнейшем будут еще другие задачки.

5 лет назад
ykorshev
Юрий 
36 летУзбекистан
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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