Натяжка верстки на WP

Здравствуйте нужно натянуть верстку http://test2602.garcom.kz/atstoun/ (она еще не готова до конца, осталось добить скрипты, но уже сейчас вы сможете понять с чем придется работать) по функционалу - ничего особенного.

CMS будет использоваться - WordPress (последней стабильной версии)

Более подробно обсудим с исполнителем в личной беседе.

Оплата по факту выполнения работы (на проверку 2-3 дня)

Оплата только прямым переводом на Qiwi или ЯД кошельки