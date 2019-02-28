Сайт на Modx Revolution

https://redpen.io/ow652fd64a274aed3d

https://redpen.io/wc734ce022e8a264e2

1. Возможность редактировать слайдер.

2. Цели на формы

3. Возможность управления врачами с административной панели, добавлять, удалять, фото ставить и редактировать текст.

4. На все блоки должно быть управление с админки.

5. Результаты лечения (нужно иметь возможность добавить фото до и после и надпись до и после сразу появлялась)

6. Стоимость добавлять пункты, а также описание при наведении на вопрос.