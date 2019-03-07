Woocommerce-and-1centerprise-data-exchange доработать

Веб-программированиеЗавершен2 заявки132 просмотра
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Здравствуйте, необходимо доработать плагин woocommerce-and-1centerprise-data-exchange, нужно апдейтить к вариации товара картинку. (цена и остаток обновляется)

WooCommerce
5 лет назад
freenerv
Дмитрий 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
5 лет назад
$43
3 дня
Рекомендую Григория, Спасибо за работу. Продолжаем сотрудничество.
Работа оплачена полностью. Это - на отлично! Я немного затянул решение задачи, ибо возникали некоторые нестыковки, но всё, вроде, разрешилось благополучно. Работать можно, рекомендую, как заказчика
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