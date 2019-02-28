Пофиксить оставление заявок на сайте WP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При оставлении заявки на сайте вордпресс на почту приходит от 3 до 10 одинаковых писем, нужно, чтобы было 1 заявка = 1 письмо-уведомление

5 лет назад
email1
Максим 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв