RestAPI от магазина на ModX к мобильному приожению

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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ужно написать RestAPI для интернет-магазина на ModX к мобильному приложению. 

Нужно передавать: 

- меню; 

- авторизация; 

Предлагайте свою цену.

MODX
5 лет назад
viktor_guud
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад