RestAPI от магазина на ModX к мобильному приожению

Здравствуйте нужно натянуть верстку http://test2602.garcom.kz/atstoun/ (она еще не готова до конца, осталось добить скрипты, но уже сейчас вы сможете понять с чем придется работать) по функционалу - ничего особенного. CMS будет использоваться - WordPress (последней стабильной версии) Более ...