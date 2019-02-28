Доработка и правка сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок230 просмотров
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Необходимо выполнить доработку по сайту https://androfon.ru/ согласно ТЗ (в приложении).

Просьба, укажите вашу цену и сроки выполнения.

WordPress
5 лет назад
pelyhkonst
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад