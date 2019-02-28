Доработка и правка сайта на Wordpress

https://redpen.io/ow652fd64a274aed3d https://redpen.io/wc734ce022e8a264e2 1. Возможность редактировать слайдер. 2. Цели на формы 3. Возможность управления врачами с административной панели, добавлять, удалять, фото ставить и редактировать текст. 4. На все блоки должно быть управление с админки. 5. Результаты лечения (нужно иметь возможность добавить фото ...
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Необходимо выполнить доработку по сайту https://androfon.ru/ согласно ТЗ (в приложении).
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