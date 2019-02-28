Помочь разработать сайт под ключ на самописаной cms.

Нужен исполнитель с опытом в разработке Интернет проектов и готовый поделиться своими знаниями. Вы должны четко понимает все этапы разработки cms с нуля, как заложить правильный фундамент в проект, чтобы потом не было проблем с безопасностью и отказами при повышении нагрузки, где разместить и т.д.

Дизайн и верстка готовы.

Основной функционал, который будет в проекте.

ЧПУ, База данных, Авторизация по СМС, Реферальная программа, Онлайн оплата через Яндекс кассу..

Писать планируется на PHP с сопутствующими доп. технологиями. Проект несложный, поэтому хочется вникнуть во все этапы и код самому.

Еще раз обращаю внимание, что ищу человека который может обучить и подсказать на всех этапах и готов довести проект до ума.

Вебстудии и мегакорпорациям прошу не писать.

Спасибо!