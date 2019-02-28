Создание сайта или доработка старого.

Необходимо выполнить доработку по сайту https://androfon.ru/ согласно ТЗ (в приложении). Просьба, укажите вашу цену и сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не будем терять времени. На сайте нужно будет сделать форму(техзадание по поиску товара или услуги), которая будет преследовать клиента на сайте. Наполнить сайт текстом. Языки русский и английский. Сделать удобный личный кабинет для обработки заказов, с закрепление менеджеров к заказам.
Более подробно можно обсудить в мессенджере.
Перед началом работы, хочется посмотреть на ваши успешные проекты.
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