Нужен Кликер/бот/скрипт для игры в телеграмме

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки411 просмотров
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Игра по типу арена, комбатс, бойцовский клуб. Бот для игры, не сам бот-игра, для автоматизации рутинных действий при походе на арену

5 лет назад
guest_15513507809526
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад