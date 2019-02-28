Нужен Кликер/бот/скрипт для игры в телеграмме

Сайт на wordpress перестал разрешать администратору добавлять новые записи, хотя права у пользователя есть. Нужно пофиксить данный баг.
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Игра по типу арена, комбатс, бойцовский клуб. Бот для игры, не сам бот-игра, для автоматизации рутинных действий при походе на арену
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