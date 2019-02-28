Реализовать по в веб интерфейсе

Сайт на wordpress перестал разрешать администратору добавлять новые записи, хотя права у пользователя есть. Нужно пофиксить данный баг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По данной ссылке можно скачать ПО. Нужно реализовать его же, но в веб интерфейсе.
http://gts.arient.ru/download/APM_GTS_v.1.0.0.1.rar
Даное по передает данные с регистратора в бд. Более подробную информацию можно найти в архиве в файле помощи.
Так же надо реализовать биллинг с ежемесячной оплатой.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно написать парсер сбора коэффициентов в режиме live(те матчи которые идут прямо сейчас) коэффициенты берутся с биржи betfair.com раздел биржа. У бетфеир есть свободный Api, но как он выдает данные я незнаю, надо будет посмотреть. программ ...Закрыт5 лет назад
Добрый день, в проекте необходимо обеспечить: 1. хранение информации , и её ввод 2. интеграцию с другими платформами 3. Поиск необходимой информации.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Игра по типу арена, комбатс, бойцовский клуб. Бот для игры, не сам бот-игра, для автоматизации рутинных действий при походе на аренуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна полная интеграция с настройкой всех методов APIЗакрыт5 лет назад
- $100
Для магазина https://cosmetics-peptide.com.ua необходимо установить и настроить фильтр товаров, обладающий функционалом как у FilterVier_SEO_v.2.2.x (параметры фильтра имеют вид чпу, возможность создавать посадочные страницы для любого набора параметров фильтра и т.д.) Пример как работает фильтр https://laresandpenates.com.ua/mebel/gostinaya/divany/Закрыт5 лет назад
Два сайта на одном хостинге заражены вирусом необходимо почистить... pilontravel.com www.divancity.kiev.uaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен исполнитель с опытом в разработке Интернет проектов и готовый поделиться своими знаниями. Вы должны четко понимает все этапы разработки cms с нуля, как заложить правильный фундамент в проект, чтобы потом не было проблем с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно будет сделать сайт [url=http://uasia.group/]http://uasia.group[/url] или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты [url=https://cpeople.ru/portfolio/]https://cpeople.ru/portfolio/[/url] если вам это по силам, то пишите, если нет, то не будем терять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
Здравствуйте, требуется небольшие правки на WP для сайта http://newgup.1web.kz/ Нужно: 1) Поправить поиск на сайте 2) Поправить верстку страницы 404 Оплата по факту исполнения работы, прямым переводом ЯД или Киви кошельки!Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад