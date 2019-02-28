Реализовать по в веб интерфейсе

По данной ссылке можно скачать ПО. Нужно реализовать его же, но в веб интерфейсе.

http://gts.arient.ru/download/APM_GTS_v.1.0.0.1.rar

Даное по передает данные с регистратора в бд. Более подробную информацию можно найти в архиве в файле помощи.

Так же надо реализовать биллинг с ежемесячной оплатой.