Реализовать по в веб интерфейсе

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По данной ссылке можно скачать ПО. Нужно реализовать его же, но в веб интерфейсе.

http://gts.arient.ru/download/APM_GTS_v.1.0.0.1.rar

Даное по передает данные с регистратора в бд. Более подробную информацию можно найти в архиве в файле помощи.

Так же надо реализовать биллинг с ежемесячной оплатой.

5 лет назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад