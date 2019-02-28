Разработка проекта по хранению информации в Sharepoint

Нужно будет сделать сайт [url=http://uasia.group/]http://uasia.group[/url] или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты [url=https://cpeople.ru/portfolio/]https://cpeople.ru/portfolio/[/url] если вам это по силам, то пишите, если нет, то не будем терять ...