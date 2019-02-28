Разработка проекта по хранению информации в Sharepoint

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, в проекте необходимо обеспечить: 

1. хранение информации , и её ввод 

2. интеграцию с другими платформами 

3. Поиск необходимой информации. 

5 лет назад
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад