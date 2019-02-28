Добавление небольшого функционала на сайт Wordpress

Добрый день, дорогие фрилансеры!

Есть почти рабочий сайт, нужно его довести до состояния работы.

Сайт доставки еды, там уже почти все готово, нужно закончить функционал про процедуре заказа и оформления доставки.

Дайте примерную цену за такую работу и я вам напишу в личку чтобы обьяснить детали.

Жду ваши предложения.

С ув, Владислав.