Добавление небольшого функционала на сайт Wordpress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки187 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, дорогие фрилансеры!

Есть почти рабочий сайт, нужно его довести до состояния работы.

Сайт доставки еды, там уже почти все готово, нужно закончить функционал про процедуре заказа и оформления доставки.

Дайте примерную цену за такую работу и я вам напишу в личку чтобы обьяснить детали.

Жду ваши предложения.

С ув, Владислав.

WordPress
5 лет назад
guest_15513526833098
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
WMZ
Отличный исполнитель! Работа сделана в течении 20 минут после публикации проекта. Сделано все не только быстро, но и с наивысшим качеством! Не только взялся исправлять что то в уже готовой работе, но и докопался до истины. Помимо этого, Андрей проявил инициативу и предложил несколько удачных изменений. Сделал он это совершенно бесплатно. Андрей, спасибо огромное за работу и за человечность, приятно осознавать, что такие люди еще остались. Очень доволен исполнителем! Рекомендую!
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Хороший заказчик. Рекомендую.