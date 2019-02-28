Плагин для Leaflet

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки226 просмотров
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Нужно написать плагин для leaflet в в котором можно будет нарисовать фигуры и добавить PNG.  + события при наведении к клике. Сроки 60 дней. 

5 лет назад
akuraga
Иван 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад