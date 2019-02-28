Плагин для Leaflet

По данной ссылке можно скачать ПО. Нужно реализовать его же, но в веб интерфейсе. http://gts.arient.ru/download/APM_GTS_v.1.0.0.1.rar Даное по передает данные с регистратора в бд. Более подробную информацию можно найти в архиве в файле помощи. Так же надо реализовать биллинг ...
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