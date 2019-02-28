Требуется реализовать парсинг почты используя прокси на PHP

Пишем на PHP. Для парсинга почты используем обычный imap.

В настоящее время появилась необходимость парсить входящие сообщения используя прокси.

Хочется в параметрах указывать доступ к прокси и подключаться через него. 1 почта - 1 прокси.

Как это реализовать мы до сих пор не поняли. Документации в интернете совсем нет.

Кто с таким сталкивался и кто может решить проблему, оставляйте свой отклик. Обязательно пишите свой телеграм для связи.