Создание CEP панели | html, scss, vuejs, Nodejs, jsx

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Добрый день,  ищем специалиста, который профессионально владеет html, scss, javascript, vuejs, Nodejsдля разработки CEP панели для Adobe After Effects (работает на Chrome движке)подробное описание с деталями здесь: https://paper.dropbox.com/doc/Cep-panel-2--AYYiPv_LxI0fWYtJPsNiV3NcAQ-dtLCepJBgtuqWrAt1pkqT

HTMLCSS
5 лет назад
dimasxp
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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