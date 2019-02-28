Сайт под ключ на движке MODX Revolution

Нужно написать плагин для leaflet в в котором можно будет нарисовать фигуры и добавить PNG. + события при наведении к клике. Сроки 60 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в готовом шаблоне и уже на 70% заполненном контенте сделать некоторые правки и запустить сайт, возможно дальнейшая раскрутка и поддержка сайта
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