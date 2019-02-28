Сайт под ключ на движке MODX Revolution

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Нужно в готовом шаблоне и уже на 70% заполненном контенте сделать некоторые правки и запустить сайт, возможно дальнейшая раскрутка и поддержка сайта

MODX
5 лет назад
stadnikoleg
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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