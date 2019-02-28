Нужно написать плагин для leaflet в в котором можно будет нарисовать фигуры и добавить PNG. + события при наведении к клике. Сроки 60 дней.
Opencart 2.1|Исправить кнопки карточек страницы озеленения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу оценить стоимость и сроки.
Сайт:
url: "https://greenpoint24-mirror.dev-jae1.whitebx.ru"
username: "w"
password: "w"
Движок:
Opencart 2.1.0.2.2 PRO с темой Octemplates LUXURY v1.4.1
Задание:
На странице примеров работ
https://greenpoint24.ru/primerirabot/
при наведении мыши на карточку примера отображаются выбивающиеся из общего дизайна функциональные кнопки.
https://up.whitebx.ru/Screenshot_2019-02-28_14:51:33.KJUmhe22V9bcJre1ujv4ia.png
Необходимо найти в файлах темы похожие по смыслу иконки и привести кнопки к виду, похожему на аналогичные на главной странице.
Кнопку "Подробнее" можно выполнить в виде зелёной полосы.
https://up.whitebx.ru/Screenshot_2019-02-28_15:16:21.8PZ6ZtMD54rqdFsh5PrJn.png
Особенности:
A.
КРОССБРАУЗЕРНОСТЬ.
Результаты работ должны одинаково выглядеть в основных браузерах: Firefox, Chrome, Safari.
B.
АДАПТИВНАЯ ВЁРСТКА.
Сайт использует адаптивную вёрстку, необходимо чтобы после выполнения задач, в мобильной версии всё было читабельно и никуда не
съезжало.
Устройство посетителя считается мобильным в случаях когда:
Ширина экрана браузера менее 700px.
User-Agent браузера позволяет определить что устройство мобильное.
Вышеуказанные условия должны реагировать на resize окна браузера (мобильные элементы после ресайза должны быть такими же как после полной
перезагрузки с изначально мобильным разрешением).
Размеры элементов адаптивной версии должны растягиваться в зависимости от размера экрана браузера, и по ширине и высоте, сохраняя
макетные пропорции.
C.
ПОЯСНЕНИЕ ПО АДАПТИВНОЙ ВЁРСТКЕ.
Адаптивность вёрстки мобильного варианта подразумевает, что не существует какого-то отдельного html-кода для мобильной верстки,
дублирующего десктопные элементы. Вместо этого, один единственный
вариант вёрстки, в зависимости от размера экрана, отображается как
десктопный, либо как адаптивный вариант.
D.
МИНИМУМ JAVASCRIPT.
Задачи должны быть выполнены с минимально возможным применением javascript. Если какие-то задачи могут быть решены средствами
PHP/HTML/CSS, то они должны быть решены с помощью PHP/HTML/CSS.
E.
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ H1, H2, H3.
Для вёрстки новых элементов нельзя использовать теги h1 h2 h3 и т.д., поскольку это вредно с точки зрения SEO.
G.
Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в процессе работы вы что-то сломаете, то исправление
поломки осуществляется вами безвозмездно.
H.
Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.
Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.
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