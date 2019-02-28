Opencart 2.1|Исправить кнопки карточек страницы озеленения

Прошу оценить стоимость и сроки.

Сайт:

url: "https://greenpoint24-mirror.dev-jae1.whitebx.ru"

username: "w"

password: "w"

Движок:

Opencart 2.1.0.2.2 PRO с темой Octemplates LUXURY v1.4.1

Задание:

На странице примеров работ

https://greenpoint24.ru/primerirabot/

при наведении мыши на карточку примера отображаются выбивающиеся из общего дизайна функциональные кнопки.

https://up.whitebx.ru/Screenshot_2019-02-28_14:51:33.KJUmhe22V9bcJre1ujv4ia.png

Необходимо найти в файлах темы похожие по смыслу иконки и привести кнопки к виду, похожему на аналогичные на главной странице.

Кнопку "Подробнее" можно выполнить в виде зелёной полосы.

https://up.whitebx.ru/Screenshot_2019-02-28_15:16:21.8PZ6ZtMD54rqdFsh5PrJn.png

Особенности:

A.

КРОССБРАУЗЕРНОСТЬ.

Результаты работ должны одинаково выглядеть в основных браузерах: Firefox, Chrome, Safari.

B.

АДАПТИВНАЯ ВЁРСТКА.

Сайт использует адаптивную вёрстку, необходимо чтобы после выполнения задач, в мобильной версии всё было читабельно и никуда не

съезжало.

Устройство посетителя считается мобильным в случаях когда:

Ширина экрана браузера менее 700px.

User-Agent браузера позволяет определить что устройство мобильное.

Вышеуказанные условия должны реагировать на resize окна браузера (мобильные элементы после ресайза должны быть такими же как после полной

перезагрузки с изначально мобильным разрешением).

Размеры элементов адаптивной версии должны растягиваться в зависимости от размера экрана браузера, и по ширине и высоте, сохраняя

макетные пропорции.

C.

ПОЯСНЕНИЕ ПО АДАПТИВНОЙ ВЁРСТКЕ.

Адаптивность вёрстки мобильного варианта подразумевает, что не существует какого-то отдельного html-кода для мобильной верстки,

дублирующего десктопные элементы. Вместо этого, один единственный

вариант вёрстки, в зависимости от размера экрана, отображается как

десктопный, либо как адаптивный вариант.

D.

МИНИМУМ JAVASCRIPT.

Задачи должны быть выполнены с минимально возможным применением javascript. Если какие-то задачи могут быть решены средствами

PHP/HTML/CSS, то они должны быть решены с помощью PHP/HTML/CSS.

E.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ H1, H2, H3.

Для вёрстки новых элементов нельзя использовать теги h1 h2 h3 и т.д., поскольку это вредно с точки зрения SEO.

G.

Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в процессе работы вы что-то сломаете, то исправление

поломки осуществляется вами безвозмездно.

H.

Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.

Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.