Доработка сайта на ModX

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Посмотреть скриншот по переделке главной страницы  

2. Ссылка на instagram в виде иконки под телефонами по запросу.  поставить тег nofollow, чтобы не утекал вес с сайта  

3. В центре нужно будет разместить блок выбора города, как в примере на скриншотах. При нажатии на город высвечивается список городов, при выборе города должен меняться город и телефон. Пока нет списка городов и телефонов. но нам нужно понимать сколько будет стоить реализация, будет порядка 20 городов. Пример реализации можно посмотерть на (сайте по запросу)  

4. Сделать новую страницу под акцию, и записать видео инструкцию (или на скриншотах) как эти страницы создаются (для контент менеджера).  

title: Купить детскую площадку в рассрочку | в интернет магазине "Мой уютный Двор"  

изображение с акцией в скринах  

5. Оформить блок новостей, чтобы они были читаемые (к каждой новости картинка и заголовок), дату сделать в привычном нормальном формате (число, месяц, год).   

6. Убрать фон помятых обоев, сделать его просто белым  

Информация по акции в прикрепленном текстовом файле

MODX
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
  • Похожие заказы

  • Плагин для Leaflet

    $250

    Нужно написать плагин для leaflet в в котором можно будет нарисовать фигуры и добавить PNG.  + события при наведении к клике. Сроки 60 дней.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт-каталог + парсинг данных

    Есть готовая адаптивная верстка. Есть площадка на виртуальном сервере с установленной Joomla3,  в ней компонент каталога и компонент заявок. Надо совместить верстку и сайт + спарсить данные для каталога )  Прилагаю скрины дизайна.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Web-программист (в команду)

    $1000

    Всем, привет! Ищу web-программиста, нужно будет помогать главному программисту. То есть вам будут давать задачи и контролировать их выполнения. Общение через skype\telegram.     Полная занятость (удаленная работа), пн-пт 09:00-17:00 (по Киеву). В приоритете Киев, чтобы можно было если ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется реализовать парсинг почты используя прокси на PHP

    Пишем на PHP. Для парсинга почты используем обычный imap. В настоящее время появилась необходимость парсить входящие сообщения используя прокси. Хочется в параметрах указывать доступ к прокси и подключаться через него. 1 почта - 1 прокси. Как это реализовать ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание CEP панели | html, scss, vuejs, Nodejs, jsx

    Добрый день,  ищем специалиста, который профессионально владеет html, scss, javascript, vuejs, Nodejsдля разработки CEP панели для Adobe After Effects (работает на Chrome движке)подробное описание с деталями здесь: [url=https://paper.dropbox.com/doc/Cep-panel-2--AYYiPv_LxI0fWYtJPsNiV3NcAQ-dtLCepJBgtuqWrAt1pkqT]https://paper.dropbox.com/doc/Cep-panel-2--AYYiPv_LxI0fWYtJPsNiV3NcAQ-dtLCepJBgtuqWrAt1pkqT[/url]

    HTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Улучшение работы сайта

    Для сайта, который сделан на CMS Wordpress  на шаблоне, необходимо сделать следующую работу:  1. Произвести анализ сайта 2. После выявления ошибок, если такие имеются, исправить и почистить код.  3. Сео-оптимизация:  3.1. Повышение репутации (Форумы, отзывы, создание естественных ссылок) 4. Поисковое продвижение (повышение поисковой ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать сайт, внести правки в верстку, интегрировать

    Нужно скопировать сайт мфцз.рф Внести правки в верстку - заменить некоторые элементы, некоторые добавить Настроить отправку почты Настроить интеграцию с roistat Настроить цели Yandex Metrika, Google Analytics, Facebook, Mytarget, VK Указывайте стоимость и срок

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг и поиск документов в созданных базах

    Есть сайты с документами.  vsrf . ru/lk/practice/acts   oblsud--arh . sudrf . ru/modules . php?name = sud_delo&amp;name_op=sf&amp;delo_id=1540005&amp;new=5  Задачи.  1. Создать свою базу всех имеющихся документов по определенным двум видам судопроизводства с указанных сайтов.  2. Создать механизм обновления созданной базы новыми публикуемыми ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавление небольшого функционала на сайт Wordpress

    Добрый день, дорогие фрилансеры! Есть почти рабочий сайт, нужно его довести до состояния работы. Сайт доставки еды, там уже почти все готово, нужно закончить функционал про процедуре заказа и оформления доставки. Дайте примерную цену за такую работу и ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад