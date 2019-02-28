Доработка сайта на ModX

Нужно написать плагин для leaflet в в котором можно будет нарисовать фигуры и добавить PNG. + события при наведении к клике. Сроки 60 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Посмотреть скриншот по переделке главной страницы
2. Ссылка на instagram в виде иконки под телефонами по запросу. поставить тег nofollow, чтобы не утекал вес с сайта
3. В центре нужно будет разместить блок выбора города, как в примере на скриншотах. При нажатии на город высвечивается список городов, при выборе города должен меняться город и телефон. Пока нет списка городов и телефонов. но нам нужно понимать сколько будет стоить реализация, будет порядка 20 городов. Пример реализации можно посмотерть на (сайте по запросу)
4. Сделать новую страницу под акцию, и записать видео инструкцию (или на скриншотах) как эти страницы создаются (для контент менеджера).
title: Купить детскую площадку в рассрочку | в интернет магазине "Мой уютный Двор"
изображение с акцией в скринах
5. Оформить блок новостей, чтобы они были читаемые (к каждой новости картинка и заголовок), дату сделать в привычном нормальном формате (число, месяц, год).
6. Убрать фон помятых обоев, сделать его просто белым
Информация по акции в прикрепленном текстовом файле
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