Доработка сайта на ModX

1. Посмотреть скриншот по переделке главной страницы

2. Ссылка на instagram в виде иконки под телефонами по запросу. поставить тег nofollow, чтобы не утекал вес с сайта

3. В центре нужно будет разместить блок выбора города, как в примере на скриншотах. При нажатии на город высвечивается список городов, при выборе города должен меняться город и телефон. Пока нет списка городов и телефонов. но нам нужно понимать сколько будет стоить реализация, будет порядка 20 городов. Пример реализации можно посмотерть на (сайте по запросу)

4. Сделать новую страницу под акцию, и записать видео инструкцию (или на скриншотах) как эти страницы создаются (для контент менеджера).

title: Купить детскую площадку в рассрочку | в интернет магазине "Мой уютный Двор"

изображение с акцией в скринах

5. Оформить блок новостей, чтобы они были читаемые (к каждой новости картинка и заголовок), дату сделать в привычном нормальном формате (число, месяц, год).

6. Убрать фон помятых обоев, сделать его просто белым

Информация по акции в прикрепленном текстовом файле