Сделать сайт-каталог + парсинг данных

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок154 просмотра
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Есть готовая адаптивная верстка. Есть площадка на виртуальном сервере с установленной Joomla3,  в ней компонент каталога и компонент заявок. Надо совместить верстку и сайт + спарсить данные для каталога ) 

Прилагаю скрины дизайна.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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