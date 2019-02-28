Cделать виджет калькулятора

Всем, привет! Ищу web-программиста, нужно будет помогать главному программисту. То есть вам будут давать задачи и контролировать их выполнения. Общение через skype\telegram. Полная занятость (удаленная работа), пн-пт 09:00-17:00 (по Киеву). В приоритете Киев, чтобы можно было если ...