Правки в СРМ для бюро переводов с дальнейшей реализацией новых СРМ

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Нужно внести правки в текущую CRM на языке PHP, фреймворк codeigniter. 

СРМ была разработана осенью прошлого года, уже используется. В ходе работы были обнаружены ошибки, не можем восстановить связь с разработчиком.  

- неверное отображение валют из Заказов в Кассе 

- некорректное отображение Отчета по субъектам 

- исправление Истории заказов/Отчета по переводчикам 

В случае положительной работы оформим заказ на новую СРМ.

5 лет назад
Fomin_Andreu
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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