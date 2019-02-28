Доработать модуль импорта товаров на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Доброго времени. Необходимо доработать доработать загрузчик прайс-листа. 

1. Изменить адрес закачки файла. (Формат файла так же поменялся) 

2. Загрузить данные из файла в категории (всего 2).  

3. Загрузить (обновить) при необходимости цены, количество. 

4. Сопоставить параметры из столбцов с параметрами из базы. 

5. Обнулять остатки товара, которых нет в загрузке. 

OpenCart
5 лет назад
algrib
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад