algrib

Алексей algrib

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать модуль импорта товаров на Opencart

    Доброго времени. Необходимо доработать доработать загрузчик прайс-листа.  1. Изменить адрес закачки файла. (Формат файла так же поменялся)  2. Загрузить данные из файла в категории (всего 2).   3. Загрузить (обновить) при необходимости цены, ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать и натянуть

    Добрый день!  Необходимо сверстать и натянуть дизайн на сайт. В приоритете cms grav. Либо предлагайте свои варианты.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Модуль сдэк для сайта

    Для самописного сайта необходимо создать модуль сдэк. Модуль должен рассчитывать стоимость доставки при вводе адреса.  Пример модуля для работы на Opencart прилагаю. Более подробное описание API здесьhttps://www.cdek.ru/clients/integrator.html

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист PHP для правки модуля

    Доброго времени!  Требуется программист PHP для правки модуля TecDoc. Необходимо добавить кнопку "Узнать цену", по нажатии на которую будет происходить проценка (модуль работает).   Интеграция корзины Opencarta и сервиса emex (Пример покажу).  ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать и натянуть макет на ocstore

    $35

    Есть действующий макет на OcStore под названием MoneyMaker, в который нужно внести изменения. У шаблона есть несколько вариантов дизайна, нужно будет добавить еще один. Немного программирования.

    ocStore
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать внешнюю обработку

    $15

    Имеем бухгалтерию 2.0 на 8.2. На основе документа ВводНачальныхОстатков были созданы проводки СчетДТ 00 СчетКТ 83.09. Нужно на основании созданных документом ВводНачальныхОстатков проводок создать новые со счетомДТ 83.09 СчетКТ 83.01.1. Т.е в результате работы обработки ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    $250

    Необходимо сделать простой по функционалу сайт, с выводом информации с другого сайта и полноценного личного кабинета с историей клиента и его балансом. Примерное ТЗ: 1. Парсинг, но не в прямом смысле, а вывод запрошенных данных ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать проект на OpenCart

    $100

    Здравствуйте Дамы и Господа! Не везет мне с проектом, но делать его надо. Предидущий исполнитель бросил его не доделав. Теперь необходимо его довести до состояния представленного в макете, и сделать такие моменты: 1.Сделать ...

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи на тему грузоперевозок

    Нужны оригинальные статьи для наполнения сайта по тематике грузоперевозок, с использованием ключевых слов. Статьи для разделов "О компании", "Полезная информация"

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать магазин на oscommerce

    Необходимо сверстать магазин по моему макету. Исходники и psd готовы. Могу рассмотреть варианты с другой CMS, если убедите в удобстве работы с ней. Возможно понадобится помощь с установкой.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка макета

    $50

    Нужно сверстать макет под действующий шаблон. Макет в psd готов. Шаблон в wordpresse. Т.е. нужно изменить действующий шаблон под мой дизайн

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ramzes1565
Роман 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сверстать и натянуть
Отличный заказчик,чёткое ТЗ и оплата в сроки.Рекомендую
Отличный исполнитель. Предусмотрел все, что было пропущено. И доделал. Рекомендую
Ответный отзыв
Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Дорисовать шаблон и не только
гуд
Все очень быстро и качественно. Иконки и логотип просто шедевры. Терпеливый и отзывчивый человек. Буду рекомендовать своим SEO-шникам.
Ответный отзыв
texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Статьи на тему грузоперевозок
Спасибо.
Быстро, качественно, хороший текст. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
igrebnev
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сверстать и натянуть на wordpress
WordPress
Заказчиком был предоставлен приятный, ладно скроенный макет. Работать было удобно. Оплата вовремя. Рекомендую.
Сроки соблюдены, работа выполнена хорошо.
Ответный отзыв
alnikem
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Верстка макета
Своевременная оплата, точно поставленные задачи. Иметь дело с таким заказчиком приятно
Очень приятно было работать. учел даже те моменты, которые я пропустил. Сделал все в кротчайшие сроки.
Ответный отзыв