Доброго времени. Необходимо доработать доработать загрузчик прайс-листа. 1. Изменить адрес закачки файла. (Формат файла так же поменялся) 2. Загрузить данные из файла в категории (всего 2). 3. Загрузить (обновить) при необходимости цены, ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать и натянуть дизайн на сайт. В приоритете cms grav. Либо предлагайте свои варианты.Завершен6 лет назад
Для самописного сайта необходимо создать модуль сдэк. Модуль должен рассчитывать стоимость доставки при вводе адреса. Пример модуля для работы на Opencart прилагаю. Более подробное описание API здесьhttps://www.cdek.ru/clients/integrator.htmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени! Требуется программист PHP для правки модуля TecDoc. Необходимо добавить кнопку "Узнать цену", по нажатии на которую будет происходить проценка (модуль работает). Интеграция корзины Opencarta и сервиса emex (Пример покажу). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Есть действующий макет на OcStore под названием MoneyMaker, в который нужно внести изменения. У шаблона есть несколько вариантов дизайна, нужно будет добавить еще один. Немного программирования.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
Имеем бухгалтерию 2.0 на 8.2. На основе документа ВводНачальныхОстатков были созданы проводки СчетДТ 00 СчетКТ 83.09. Нужно на основании созданных документом ВводНачальныхОстатков проводок создать новые со счетомДТ 83.09 СчетКТ 83.01.1. Т.е в результате работы обработки ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сделать простой по функционалу сайт, с выводом информации с другого сайта и полноценного личного кабинета с историей клиента и его балансом. Примерное ТЗ: 1. Парсинг, но не в прямом смысле, а вывод запрошенных данных ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте Дамы и Господа! Не везет мне с проектом, но делать его надо. Предидущий исполнитель бросил его не доделав. Теперь необходимо его довести до состояния представленного в макете, и сделать такие моменты: 1.Сделать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Необходимо сверстать и натянуть на OpenCart макет в psd. Из дополнительных моментов - элементы в правом блоке должны отключаться из админки.HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны оригинальные статьи для наполнения сайта по тематике грузоперевозок, с использованием ключевых слов. Статьи для разделов "О компании", "Полезная информация"Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Сверстать 3 страницы в wordpress. Сделать возможность отключать слайдер из админки Оплата по факту. Сроки к выходным.Завершен12 лет назад
Нужно сверстать интернет магазин. Макет в psd. Предпочтительная CMS - OpenCart. Жду Ваших предложенийЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать магазин по моему макету. Исходники и psd готовы. Могу рассмотреть варианты с другой CMS, если убедите в удобстве работы с ней. Возможно понадобится помощь с установкой.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо на базе шаблона shoplab сделать дизайн и некоторые элементы 1. Прорисовать логотип 2. Прорисовать главную страницу 3. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется разработка дизайна для сайта грузоперевозок. О своих идеях расскажу в личке.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна разработка приложения с нуля. Потребуется система распознования объектов по фото. Подробности отправлю в личку понравившемуся кандидату.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сверстать макет под действующий шаблон. Макет в psd готов. Шаблон в wordpresse. Т.е. нужно изменить действующий шаблон под мой дизайнЗавершен12 лет назад