Lilith1234

Верстка адаптированного сайта. Крайне важна цена, так как работы по проекту много. Подробнее разберем при обсуждении.
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
В данный момент идет разработка проекта (личный кабинет), половина есть. Вся основа, все стили - все это есть, просто нужно продолжать работать. Строго только верстка. Проект достаточно долгий, постоянно появляются новые и новые страницы. Адаптация ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть форма ЗАКАЗА нужно на емайл подключить форму подписки юнисендера, т.е. человек вводит емайл нажимает далее, он в списке рассылки, и ему открывается форма. (форма полностью готова, ничего верстать не нужно, только вставить код как ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать уже почти сделанный сайт на вордпрессе (все программирование и верстка уже есть). Работы не очень много, но после установки этих обновлений сразу пойдет другая работа по этому сайту, так что хотелось бы найти ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать магазин на WP + Woocommerce. ТЗ есть, вышлю по заявке вам.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
2 проект) сделать интернет мазин (там около 20 товаров), но самое главное конструктор/ Конструктор можно позаимствовать с сайта поставщиков (они не против)/ Или хотя бы просто конструктор, а остальное сами сделаемВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
1 проект) Сайт есть уже год - нужно добавить корзину, личный кабинет, онлайн оплата и возможность добавлять на сайт свое изображение для корзины (пример сайта как нужно сделать есть, макеты тоже есть). Вероятнее всего замена ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать аналог сервиса actionpay.ru, actionads.ru, в пример и другие CPA сервисы. Дизайн сделает дизайнер, от вас все остальное. Цены, сроки, если кто делал что-то подобное, жду предложений.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сегодня, точнее к утру сверстать небольшое и совсем несложное ( А4) письмо для E-mail рассылок. Письмо по блокам с возможностью перехода на сайт и возможностью замены текста и картинок в будущем. Пожалуйста оставляйте заявки ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
На данный момент и вообще довольно часто нужен копирайтер, с большим опытом и не с космическими ценами. Главное, чтобы не новичок. На данный момент необходимы продающие тексты по магнитной продукции на сайт, информацию о доставке, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день, фрилансеры! Нужно сверстать и установить на вордпресс сайт. Вот пятый программист уже от него отказался после недели ожидания. Я уже месяц не могу найти исполнителя. Ничего сложного нет, просто ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сверстать сайт визитку (не сложный). Сайт покажу при дальнейшем общении. Бюджет небольшой. Далее будут постоянно заказы по верстке, главное цена. Сколько?HTML-верстка27 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется обработать 180 фото для размещения их на сайте (подчистить, местами изменить цвет). Подробное ТЗ будет предоставлено. Жду ваших предложений с ценами. Выбор исполнителя будет основываться именно на стоимости.Обработка фотографий38 заявокЗакрыт12 лет назад