Lilith1234

Ольга Lilith1234

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
На самом деле могу всё, но только по вдохновению

Умею всё

  • Верстка многостраничного сайта (доработка уже начатого проекта)

    В данный момент идет разработка проекта (личный кабинет), половина есть. Вся основа, все стили - все это есть, просто нужно продолжать работать. Строго только верстка. Проект достаточно долгий, постоянно появляются новые и новые страницы. Адаптация ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подключить форму заявки к юнисендеру и желательно СРМ

    Есть форма ЗАКАЗА нужно на емайл подключить форму подписки юнисендера, т.е. человек вводит емайл нажимает далее, он в списке рассылки, и ему открывается форма. (форма полностью готова, ничего верстать не нужно, только вставить код как ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт на вордпресс

    Необходимо доработать уже почти сделанный сайт на вордпрессе (все программирование и верстка уже есть). Работы не очень много, но после установки этих обновлений сразу пойдет другая работа по этому сайту, так что хотелось бы найти ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Конструктор рубашек для интернет ателье

    2 проект) сделать интернет мазин (там около 20 товаров), но самое главное конструктор/ Конструктор можно позаимствовать с сайта поставщиков (они не против)/ Или хотя бы просто конструктор, а остальное сами сделаем

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка магазина с конструктором (дизайн psd)

    1 проект) Сайт есть уже год - нужно добавить корзину, личный кабинет, онлайн оплата и возможность добавлять на сайт свое изображение для корзины (пример сайта как нужно сделать есть, макеты тоже есть). Вероятнее всего замена ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта аналога

    Необходимо создать аналог сервиса actionpay.ru, actionads.ru, в пример и другие CPA сервисы. Дизайн сделает дизайнер, от вас все остальное. Цены, сроки, если кто делал что-то подобное, жду предложений.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка электронного письма для рассылки.

    Необходимо сегодня, точнее к утру сверстать небольшое и совсем несложное ( А4) письмо для E-mail рассылок. Письмо по блокам с возможностью перехода на сайт и возможностью замены текста и картинок в будущем. Пожалуйста оставляйте заявки ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер

    На данный момент и вообще довольно часто нужен копирайтер, с большим опытом и не с космическими ценами. Главное, чтобы не новичок. На данный момент необходимы продающие тексты по магнитной продукции на сайт, информацию о доставке, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка и установка на вордпресс

    Добрый день, фрилансеры! Нужно сверстать и установить на вордпресс сайт. Вот пятый программист уже от него отказался после недели ожидания. Я уже месяц не могу найти исполнителя. Ничего сложного нет, просто ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать сайт (джумла)

    Нужно сверстать сайт визитку (не сложный). Сайт покажу при дальнейшем общении. Бюджет небольшой. Далее будут постоянно заказы по верстке, главное цена. Сколько?

    Joomla
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработка фото для сайта

    Требуется обработать 180 фото для размещения их на сайте (подчистить, местами изменить цвет). Подробное ТЗ будет предоставлено. Жду ваших предложений с ценами. Выбор исполнителя будет основываться именно на стоимости.

    Обработка фотографий38 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

n_u_m
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужен копирайтер
Очень позитивный и замечательный человек. Оплата ровно в срок. С удовольствием поработаю с этим человеком еще!
Наталья отлично справилось с поставленной задачей, написав отличные грамотные тексты, легкие и приятные для чтения. Буду сотрудничать постоянно. Рекомендую всем!
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