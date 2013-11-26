Создание интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки194 просмотра

Необходимо сделать простой по функционалу сайт, с выводом информации с другого сайта и полноценного личного кабинета с историей клиента и его балансом. Примерное ТЗ:

1. Парсинг, но не в прямом смысле, а вывод запрошенных данных в моем дизайне. Сайт для парсинга покажу выбранному исполнителю.

2. Личный кабинет. Поля дополнительных данных:

2.1.1 Фамилия

2.1.2 Имя

2.1.3 Отчество

2.1.4 E-mail

2.1.5 ISQ

2.1.6 Skype

2.2 История заказов

2.3 Баланс. История платежей и расходов.

3. Быстрая регистрация. Не авторизованному пользователю после того как нажал кнопку заказать, должно появится окно с предложение ввести номер телефона. Организовать проверку, если номер телефона есть в базе, то предлагается ввести пароль или восстановить пароль. Связка с смс-гейтом.

4. Платежи. Платить должен с моего сайта, но платеж должен попадать на другой сайт. Т.е. Иванов Иван Иванович авторизованный на моем сайте платит на мой лицевой счет на другом сайте.

5. Сравнение цен с другим сайтом. Показывать экономию.

Обязательно указывайте на какой CMS вы готовы работать. Сайт для парсинга сообщу понравившемуся исполнителю

11 лет назад
algrib
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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