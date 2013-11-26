Подправить модуль FilterPro на CMS opencart

Имею вот такие вот опции(для примера навел опцию black):

http://s020.radikal.ru/i722/1311/6e/da27808d1cb7.jpg

(то есть с одинаковым названием, но в списке опций они созданы 2 раза с разной картинкой)

Пример товаров с такими опциями:

http://s017.radikal.ru/i427/1311/ac/aad3546f68e4.jpg

http://i074.radikal.ru/1311/22/ece86e1d0069.jpg

Почему создаю 2 раза опцию "black"? Потому, что в каждом товаре нужна разная маленькая картинка опции.

Но при таких опциях возникает проблема, при использовании модуля фильтр товаров (FilterPro) не группирует опций такого вида(то есть их определяют как разные и выводит каждую опцию отдельно для фильтра, хоть и они с одинаковым названием).

Пример как, отработал модуль фильтр про:

http://s57.radikal.ru/i158/1311/bd/364511492b05.jpg

Так же набросал тестовые товары, что было более наглядно видно, что опции с одинаковым названием не группируются:

http://marges-shop.pp.ua/cumki/zhenckie#category_id=156&page=0&path=155_156&sort=p.sort_order&order=ASC&limit=15&min_price=9&max_price=136

Связывался с разработчиком данного модуля, но к сожалению сейчас помочь разработчик мне не имеет возможности, по этому и создаю проект на фрилансе.

Разработчик дал описание работы модуля и что именно мне нужно править:

«фильтр про, как и любой другой достает id значения опции из базы, затем к этому id достает название. т.к. id у разных значений разные, то для фильтра это совершенно разные значения опций.»