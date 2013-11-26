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Подправить модуль FilterPro на CMS opencart
Имею вот такие вот опции(для примера навел опцию black):
http://s020.radikal.ru/i722/1311/6e/da27808d1cb7.jpg
(то есть с одинаковым названием, но в списке опций они созданы 2 раза с разной картинкой)
Пример товаров с такими опциями:
http://s017.radikal.ru/i427/1311/ac/aad3546f68e4.jpg
http://i074.radikal.ru/1311/22/ece86e1d0069.jpg
Почему создаю 2 раза опцию "black"? Потому, что в каждом товаре нужна разная маленькая картинка опции.
Но при таких опциях возникает проблема, при использовании модуля фильтр товаров (FilterPro) не группирует опций такого вида(то есть их определяют как разные и выводит каждую опцию отдельно для фильтра, хоть и они с одинаковым названием).
Пример как, отработал модуль фильтр про:
http://s57.radikal.ru/i158/1311/bd/364511492b05.jpg
Так же набросал тестовые товары, что было более наглядно видно, что опции с одинаковым названием не группируются:
http://marges-shop.pp.ua/cumki/zhenckie#category_id=156&page=0&path=155_156&sort=p.sort_order&order=ASC&limit=15&min_price=9&max_price=136
Связывался с разработчиком данного модуля, но к сожалению сейчас помочь разработчик мне не имеет возможности, по этому и создаю проект на фрилансе.
Разработчик дал описание работы модуля и что именно мне нужно править:
«фильтр про, как и любой другой достает id значения опции из базы, затем к этому id достает название. т.к. id у разных значений разные, то для фильтра это совершенно разные значения опций.»
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